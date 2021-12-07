Новости Эстонии
07.12.2021, 15:10

ТАБЛИЦА | Завтра стоимость электричества останется на очень высоком уровне. Смотрите, в какие часы лучше снизить потребление!

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ФОТО: Shutterstock
Несмотря на то, что нового рекорда цены на электроэнергию завтра не побьют, они все равно останутся на очень высоком уровне.

Самым дорогим (666,77 евро за мегаватт-час) завтра электричество будет в промежутке от 9 до 10 часов утра. Среднесуточная цена составит 439,69 евро евро за мегаватт-час (сегодня это 469,03 евро за мегаватт-час).

Смотрите таблицу!

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