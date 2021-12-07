Осторожно! На сильном морозе уже вышли из строя сотни машин(48)
”Спрос на автопомощь ERGO очень резко вырос — за этим стоят сильные холода, выпавшее за короткое время большое количество снега и скользкие дороги. В таких погодных условиях львиная доля случаев — это технические неисправности и проблемы с заводом машин. Например, вчера мы зарегистрировали 45 таких случаев”, — сказал руководитель отдела облуживания клиентов в части рассмотрения ущербов ERGO Таави Кёэтс. Автопомощь также вызывают в случае пробитых шин, ДТП и просто для получения консультаций.
Мартин Нетц, исполнительный директор компании OÜ Roheline Laine, которая круглосуточно предоставляет ERGO Kindlustus услуги по оказанию неотложной помощи и устранению повреждений на дорогах, признал, что в настоящее время они полностью загружены работой, а люди нуждаются в помощи круглосуточно и в любой день недели. ”С одной стороны, причина в зимних условиях, а с другой — в том, что во время пандемии люди ездят на более короткие расстояния. В результате аккумуляторы не успевают полностью зарядиться. Если добавить к этому сильный мороз — жди проблем”, — сказал Нетц.
Нетц отметил, что проблемы с запуском могут возникнуть не только по утрам, но и в дороге, если в автомобиле произошел сбой электроники, после чего он отказывается заводиться. ”Поэтому в машине обязательно должна быть теплая одежда и телефон, по которому при необходимости можно вызвать помощь. При неработающем двигателе салон начинает быстро охлаждаться. Водитель также должен помнить, что, если он уже получил помощь при запуске и знает, что аккумулятор слабо держит заряд, его следует заменить при первой же возможности”, — пояснил он.
Помимо автопомощи, которую обычно не вызывают в случае повреждений, тяжелые зимние условия также увеличивают количество ДТП. Вчера компания ERGO зарегистрировала почти на 50% больше случаев ущерба, чем обычно. ”По нашим оценкам, приблизительная сумма ущерба, причиненного в прошлые выходные авариями, вызванными скользким дорожным покрытием, превысила 50 000 евро”, — пояснил Таави Кёэтс.
По его словам, жители Эстонии высоко ценят услугу автопомощи. На большинство входящих звонков служба отвечает в течение 20 секунд, а в крупных городах помощь приходит за 30–45 минут. ”Впрочем, вспоминая вчерашний день, когда спрос был просто безумным, следует признать, что в часы пик время ожидания может составлять порядка двух часов”, — отметил Кётс.
Он добавил, что многие страховые компании предлагают бесплатную круглосуточную автопомощь при наличии страхования каско. ”Если каско нет, автопомощь стоит приобрести в дополнение к дорожному страхованию, поскольку, как видите, неожиданные проблемы с машинами могут возникнуть в любой момент”, — добавил он. По состоянию на начало декабря этого года в автопомощь ERGO обращались уже 4678 раз, что на 41% больше, чем за весь прошлый год.