Истребители союзников произведут серию полетов на малых высотах над Эстонией(43)
На этой неделе размещенная на авиабазе Эмари пара истребителей F-16 ВВС Бельгии проведет серию тренировочных полетов на малых высотах. Тренировки будут проходить с 7 по 10 декабря включительно.
Полеты на предельно малых высотах, но не ниже 152 метров, будут производится в промежутке между 13:00 и 14:00 в небе над юго-западной, южной, восточной и центральной Эстонией. По возможности истребители постараются держаться в стороне от населенных пунктов и отдельных хуторов.
Тренировочные полеты союзников проводятся в строгом соответствии с эстонским законодательством, они также согласованы с Транспортным департаментом и Lennuliiklusteeninduse AS.
Военно-воздушные силы стран НАТО охраняют воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы с 2004 года. Участвующие в миссии воздушной полиции самолеты размещены на авиабазе Шауляй в Литве и авиабазе Эмари в Эстонии. На данный момент эстонское небо находится под охраной истребителей F-16 ВВС Бельгии.