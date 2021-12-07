"Барселона" хочет купить Кавани как можно быстрее

Форвард предложил каталонскому клубу свои услуги. Из-за нехватки нападающих ”Барса” готова подписать уругвайца в январе, если сделка не потребует больших вложений.

Кавани готов покинуть ”МЮ” из-за перехода Криштиану Роналду. Он считает, что трансфер в ”Барсу” соответствует его интересам и поможет остаться в элитном футболе.

Контракт Эдинсона с ”Юнайтед” действует до лета 2022 года, так что с января форвард сможет вести переговоры с другими клубами.

”Барса” хочет обсудить с ”МЮ” трансфер игрока. Вряд ли английский клуб будет препятствовать переходу, так как примет во внимание возраст Кавани и ситуацию по его контракту. Сделку могут организовать быстро.

В этом сезоне 34-летний нападающий принял участие в 8 матчах ”МЮ” во всех турнирах и забил 1 гол.