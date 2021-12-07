Бразильский нападающий с российским паспортом заявил о желании вернуться в Россию
Экс-форвард ”Спартака”, ”Краснодара” и ”Локомотива” Ари заявил, что хочет вернуться в Российскую премьер-лигу. Слова Ари передает ”РБ Спорт”.
В феврале 2015 года Ари получил предложение от Фабио Капелло стать гражданином РФ и подал документы на получение российского гражданства, чтобы иметь возможность выступать за сборную России. В июле 2017 года Ари подтверждал свое желание его получить и сыграть в составе сборной России на домашнем для нее чемпионате мира 2018 года. Однако процесс получения гражданства затянулся, и Ари получил российский паспорт только в июле 2018 года. 12 ноября 2018 года получил вызов в сборную России на матчи с командами Германии и Швеции.
”Это правда, я хочу вернуться. Смотрю на хорошие варианты в России. Конкретных нет. Но разговоры ведет агент. Пока не хочу говорить, с какими командами, потому что все без конкретики. Я сказал агенту, что он полностью занимается этим вопросом. Когда договорится с кем-то, скажет об этом мне. Планирую прилететь в январе в Россию. Уже разговаривал с женой, с семьей. Хотим прилететь”, — сказал Ари.