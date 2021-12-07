В Кремле отреагировали на решение США объявить бойкот пекинской олимпиаде(2)
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина, комментируя дипломатический бойкот Олимпийских игр—2022 со стороны США, выразил надежду, что политика не коснется спортсменов.
”Главное в плане Олимпиады — чтобы спортсменов ничего не касалось. Мы ратуем за то, чтобы политика не привносилась в олимпийские дела. Мы сохраняем свою позицию. Что касается этого случая, то американские спортсмены смогут принять участие в соревнованиях, это в их интересах. Трудно сказать насколько это бойкот, поскольку Олимпийские игры проходят в условиях пандемических ограничений. Давно уже согласовано, что официальные представители приглашаться не будут. Для нас главное, чтобы все спортсмены могли принимать участие в честных соревнованиях, чтобы идеи олимпизма были свободны от политики”, — сказал Песков.
Сообщается, что спортсмены смогут поехать на соревнования. Пекин будут бойкотировать только официальные представители американских властей. В последний раз США полностью бойкотировали Олимпийские игры в 1980 году, когда они проводились в Москве.
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