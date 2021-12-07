Maxima хвастается: у нас еще не закончились рождественские календари!

”Мы в Maxima много работали над тем, чтобы на праздничном столе жителей Эстонии было все необходимое по хорошей цене как во время праздников, так и в предшествующий период. Мы хотим, чтобы у всех было веселое Рождество и счастливый Новый год”, — сказала руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью Maxima Eesti Тийа Шапель. ”Большая часть праздничных товаров доступна в магазинах Maxima по всей Эстонии уже с ноября, много и местной продукции”, — подчеркнула она.

С 18 ноября в магазины Maxima по хорошей цене поступили и различные праздничные деликатесы, которые также можно будет купить до конца года. Среди них есть как традиционные рождественские блюда, такие как кровяная колбаса, холодец, шейный карбонад, так и икра, трюфели, глинтвейн, экзотические фрукты, свежие мясные и рыбные продукты, сыры и свежая выпечка, а также вкусы мировой кухни.

На прошлой неделе в прессе и социальных сетях можно было прочитать жалобы людей на то, что во многих магазинах уже закончились рождественские календари, и только магазины Maxima оставались в числе тех немногих мест, где они еще были доступны. ”Действительно, мы можем подтвердить, что люди, оставившие покупку рождественского календаря на последний момент, по-прежнему смогут купить в наших магазинах как классические шоколадные рождественские календари, так и очень популярные в этом году календари Lego на тему Гарри Поттера”, — сказала Шапель.

С 26 октября по 27 декабря в магазинах Maxima по всей Эстонии проходит получившая большую популярность в других странах кампания на тему Гарри Поттера, в рамках которой можно по специальной цене купить различные товары на тему Гарри Поттера, которые подходят как в качестве рождественского подарка, так и в качестве небольшого подарка в носок от гномика. Одним из таких продуктов и является рождественский календарь Lego. ”Если вам не хватает чего-то для идеальных праздников, приходите в Maxima — у нас можно приобрести все, что нужно!”, — заверила Шапель.