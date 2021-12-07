Эдуард Одинец: на самом деле Эстонии нужна единая школа

Но что это может значить? Насколько серьезно можно воспринимать план министра, если за ним нет политических договоренностей? Останется ли этот план перейти, по меньшей мере, на 75 процентов преподавания на эстонском языке во всех школах Эстонии именно таким планом или же под давлением второй стороны существующей коалиции превратится во что-то, что мы сейчас даже не представляем? В любом случае, развернувшаяся на прошлой неделе дискуссия между Партией реформ и Центристской партией достойна, чтобы понаблюдать за ней пристально.

По большей части, представленная депутатам Рийгикогу программа перехода является, скорее, описанием существующей ситуации, SWOT-анализом. В предложениях по достижению обучения по большей части на эстонском языке нет ничего нового. Мы уже на протяжении трех декад говорим на всех политических и образовательных уровнях о необходимости наличия учителей, об учебных материалах и современных приемах обучения, о создании возможностей дополнительного изучения языка, о правовой базе и готовности владельцев школ — местных самоуправлений. До сих пор все это оставалось на уровне разговоров. Реальных шагов предпринято не было или же они были минимальными. Это значит, что наша система образования нуждается в чем-то новом.

На самом деле нам нужна единая школа. Всему обществу нужна. Нужна как школе с эстонским языком обучения, так и школе с русским языком обучения. В этом ключ к решению многих вызовов как в сфере образования, так и в сфере интеграции. Наша проблема, на самом деле, не в нежелании или неумении учиться на эстонском или же изучать эстонский. Школы хотят этого. Так, например, в Кохтла-Ярве директора школ говорят, что они хотели бы уже сейчас предлагать обучение на эстонском языке в большем объеме, но не хватает средств, не хватает учителей, не хватает учебных материалов и так далее.