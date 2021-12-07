ВИДЕО | В Ласнамяэ ограбили пункт обмена валюты. Задержаны два иностранца

29 октября примерно в 9.45 утра в пункт обмена валюты торгового центра "Mustakivi" вместе с сотрудницей пункта зашли двое мужчин, сзади напали на ее, схватили находившиеся на виду наличные деньги, чуть более 4000 евро и 48 000 рублей (около 570 евро), и сбежали.

Хотя на преступниках были маски, они скрылись быстро и использовали для этого такси, это не спасло их от поимки. По словам руководителя службы по борьбе с преступлениями против личности криминального бюро Пыхьяской префектуры Хиско Вареса, за расследование преступления взялась вся рабочая группа по раскрытию тяжелых уличных преступлений и вероятность остаться безнаказанными была практически нулевая.

В ходе расследования было установлено, что оба подозреваемых являются гражданами Грузии, приехавшими в Эстонию на работу. Одного из них полиция задержала в Таллинне спустя три недели после совершения разбоя. Второму удалось сбежать из Эстонии, но он был задержал полицейскими в Голландии и на данный момент сейчас ожидается решение о его выдаче Эстонии.

Прокуратура ходатайствовала у суда о взятии подозреваемых на время предварительного следствиях под стражу. 29-летний мужчина, которого задержали в Эстонии, уже находится под стражей. "Собранные доказательства указывают на то, что ограбление было запланировано и продумано. Мотивом преступления были деньги, поэтому находясь на свободе человек без постоянного дохода может продолжит совершать имущественные преступления", — сказалa окружной прокурор Наталия Мийлвеэ, по словам которой в случае временно находящихся в Эстонии лиц есть и риск, что они начнут уклоняться от следствия.

"В отношении 25-летнего мужчины суд принял решение заочно и сейчас мы ожидаем его выдачи из Нидерландов, чтобы продолжить ведение делопроизводства в Эстонии", — добавила Мийлвеэ.