Министерство утвердило порядок вакцинации детей в возрасте 5–11 лет

Дети в возрасте 5–11 лет смогут вакцинироваться против COVID-19 у семейного врача или в больницах

”Вакцинацию детей мы начнем в сотрудничестве с семейными врачами и педиатрами, чтобы вакцинация проходила в наиболее безопасной и знакомой и детям, и родителям среде. Для нас важно, чтобы и дети, и родители чувствовали себя комфортно, и могли задать врачу интересующие их вопросы и развеять сомнения”, — сказала вице-канцлер по вопросам здравоохранения министерства социальных дел доктор Хейди Аласепп.

Вакцинация детей будет проводиться посредством вакцины Pfizer-BioNTech Comirnaty, которая содержит в три раза меньше действующего вещества, чем вакцина для взрослых. Курс вакцинации состоит из двух доз, которые, согласно рекомендации комиссии по иммунопрофилактике, вводятся с интервалом в шесть недель.

Планируется, что Pfizer доставит в Эстонию первые 36 000 доз вакцины против COVID-19, предназначенных для детей в возрасте 5–11 лет, в середине декабря. В январе 2022 года ожидается поступление еще 54 000 доз вакцины.

Забронировать время для вакцинации своего ребенка родители могут через семейного врача. Забронировать время для того, чтобы вакцинировать ребенка у семейного врача или в вакцинационном кабинете при больнице, можно и в диги-регистратуре. Эта возможность появится тогда, когда первые вакцины прибудут в Эстонию и будут отправлены в центры семейных врачей и больницы.

”Семейные врачи очень рады, что появилась возможность защититься от коронавируса и для детей, — сказала руководитель Общества семейных врачей Эстонии доктор Ле Валликиви. — Так как дети и подростки тоже могут переносить болезнь тяжело и еще в течение долгого времени после выздоровления страдать от осложнений, мы рекомендуем воспользоваться этой возможностью и вакцинироваться”.