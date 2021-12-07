ВИДЕО | В Кристийне загорелся жилой дом. Людей эвакуировали, движение перекрыто

Сегодня в 05:11 центр тревоги получил сообщение о том, что в трехэтажном жилом доме на улице Котка одна из квартир задымлена.

Прибывшие на место спасатели установили, что дым идет из стены с камином и огонь распространился на перекрытия и чердак. К 05:47 пожар охватил еще две квартиры, а чуть позже подъезд. В 06:27 была начата эвакуация людей, и с 07:44 все 17 человек были определены в автобус, который был заказан специально для этой цели.

К счастью, в результате пожара никто не пострадал. Поскольку изнутри пробраться на чердак, где сейчас самый большой очаг возгорания, невозможно, спасатели используют лестницы и подъемники. Работы по тушению продолжается, на месте работают 12 спасательных команд.

Из-за обилия дыма жителей Кристийне просят не открывать окна.

Возгорание было локализовано в 10:02. Сейчас на месте все еще работают спасатели, движение перекрыто. Эвакуированных людей, которые нуждаются в помощи в поисках временного жилья, просят сообщить об этом по круглосуточному телефону городской помощи 14410.