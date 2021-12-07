В Ласнамяэ BMW X5 не уступил дорогу и врезался в Volkswagen Passat

В 8:19 произошло ДТП на третьем километре дороги Тырванди-Ройу-Уникюла в Тартумаа, где 45-летняя женщина на Dodge Journey, чтобы не врезаться в движущийся впереди автомобиль, повернула на полосу встречного движения и столкнулась с Volkswagen Passat, которым управляла 34-летняя женщина. Обоих водителей доставили в Клинику Тартуского университета.

В 12:56 произошло ДТП на перекрестке Лаагна теэ и улицы Варраку в Ласнамяэ, где 68-летний мужчина на BMW X5 проигнорировал знак "уступи дорогу" и столкнулся с Volkswagen Passat, которым управляла 38-летняя женщина. Водителя Volkswagen доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

В 17:01 произошло ДТП в Пеэтри в волости Раэ, где 44-летняя женщина на Toyota Corolla на круге столкнулась 47-летним волосипедистом. Велосипедиста доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.