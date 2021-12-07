Глава МИД Польши: Лукашенко спровоцировал кризис при поддержке РФ

- У меня нет сомнений в том, что действия режима Лукашенко — это непрекращающиеся попытки дестабилизировать Польшу политически и — в какой-то степени — военным путем. Таким образом, это и попытки дестабилизировать демократический порядок всего Евросоюза . То же относится к Литве и Латвии . Поэтому то, чем занимаемся мы, — защита демократической Европы перед лицом белорусского диктатора. Очевидно, что это — не миграционный кризис, а кризис политический, который спровоцировал Лукашенко при поддержке — и, быть может, я даже готов сказать это: под наблюдением — его российских партнеров.

Но другое дело — позиции наших литовских и латвийских партнеров. Ведь они оказались в еще более трудной ситуации, учитывая размеры этих стран, численность их населения и протяженность границы с Беларусью . Прежде всего, это касается Литвы .

- Что касается статьи 4, то с точки зрения Польши, это было бы преждевременно. Насколько я помню, содержание статьи 4 относится к ситуациям, в которых под угрозой находятся суверенитет или территориальная целостность государства-члена НАТО. Пока же, несмотря на посягательство на наши границы со стороны мигрантов, которыми руководят и которых подталкивают белорусские власти, наблюдающие со стороны за этими посягательствами, мы все еще в состоянии защитить свои границы.

- Конечно. И говорить мы будем о Беларуси и о ситуации с мигрантами, которую некоторые считают гибридной войной на границе Польши и Беларуси. Недавно генсек НАТО и глава Еврокомиссии посетили Вильнюс , где встретились с литовским руководством. Кроме прочего, они обсуждали возможность задействования статьи 4 Договора НАТО, чтобы начать консультации по ситуации на границе. Как вы полагаете — стоит ли это делать?

Збигнев Рау: Извините, пожалуйста, я уже совсем забыл, как говорить по-русски. Если можно, будем говорить по-английски.

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в интервью DW в программе "В тренде" в конце ноября рассказал о том, какую роль в ситуации с мигрантами на границе Беларуси и Польши, по его мнению, сыграла Россия , на что рассчитывает Лукашенко на фоне очередного пакета введенных санкций, как эти события связаны с Украиной и что должны делать НАТО и ЕС.

- Вы мягко раскритиковали Ангелу Меркель (тогдашнего канцлера ФРГ ) за ее звонок Лукашенко, сказав, что это не тот метод, которым стоило бы воспользоваться. Вы полагаете, это была разовая акция или в ЕС есть силы, которые хотели бы развернуться в сторону более интенсивного диалога с Минском, а, может, и с Москвой? Кстати, нужен ли такой диалог?

- Действительно, поддержка со стороны НАТО очень важна. Потому что, если мы будем рассматривать происходящее как часть более масштабной картины, я имею в виду ситуацию на границе Польши, то становится очевидно, что это — попытка повлиять на безопасность и обстановку на восточном рубеже НАТО. Так что, как мне кажется, здесь НАТО необходимо отреагировать как концептуально, так и организационно.

- А как насчет поддержки со стороны НАТО? Ведь это своего рода и граница альянса. Все обсуждают сейчас ЕС, но ведь это и восточный рубеж НАТО, и при этом одна из самых уязвимых его границ.

- Я чувствую солидную поддержку в политическом и финансовом плане. Но, с другой стороны, Польша может себе позволить построить пограничные заграждения и самостоятельно. Конечно, когда речь идет о чувстве солидарности, мы ощущаем большую поддержку. Многие европейские партнеры предлагают нам не только политическую поддержку, но и готовы предоставить оборудование, людей и так далее.

- Вас устраивает то, как европейские партнеры Польши реагируют на ситуацию с мигрантами? В общем и целом, учитывая политический контекст, вы довольны?

- Конечно. С точки зрения концепции, логистики, политики — Лукашенко был бы не в состоянии сделать все это в одиночку. Это точно. Думаю, стоит рассматривать этот кризис как часть более масштабной картины, если учитывать ситуацию вокруг Украины и если учесть нынешние цены на нефть, газ и так далее. Всем этим Россия пользуется как рычагом с целью разрушить солидарность и единство Европы — это более, чем очевидно. Все эти события координируются из одной точки, и я думаю, что эта точка — Москва .

- Насколько мне известно, ни один институт или агентство ЕС не давали Меркель полномочий вести такие телефонные переговоры. Это совершенно точно. За этот шаг ее критиковали и в Германии. Я не немец, поэтому не собираюсь присоединяться к этой критике. Как поляк и как министр иностранных дел Польши, могу вас заверить в том, что Варшава не собирается уважать какие-либо соглашения, заключенные без ее участия.

В то же время как европеец и министр иностранных дел одного из государств ЕС могу сказать вам, что это не лучший способ демонстрировать взаимное доверие и доверие к партнерам, своего рода солидарность, особенно по отношению к Польше и Литве, учитывая, что мы столкнулись с этими действиями на нашей границе.

- Так какой же урок можно из этого извлечь на будущее?

- Думаю, что если кто-то собирается сделать подобный шаг, то лучше предварительно обсудить его возможные последствия с теми, чьи интересы затронуты в первую очередь. Что касается второй части вашего вопроса, то, полагаю, что такого рода решения надо обсуждать со всеми странами-членами ЕС. Когда санкции были введены год назад, причина для их введения была очевидна, и она не имела никакого отношения к гибридной войне, которая разворачивается на наших глазах прямо сейчас.

Тогда введение санкций было естественной, и я бы даже сказал, спонтанной реакцией на сфальсифицированные выборы и репрессии, которым подверглись белорусские демократические силы. С того момента было очевидно, что ни один избранный демократическим путем лидер даже подумать не может о том, чтобы относиться к Лукашенко как представителю власти в Беларуси. И хотя мы удивлены этим шагом, ничто не указывает на то, что кто-либо из политических кругов в Европе будет готов сделать это.

- Но ваша позиция, поправьте меня, если я ошибаюсь, состоит в том, что по техническим вопросам ЕС или НАТО стоит говорить с белорусской стороной. Но есть ли возможность говорить об этом кризисе с Путиным?