Эстонские депутаты обсудят с президентом Финляндии вопросы безопасности в регионе

По словам председателя комиссии Марко Михкельсона, именно сейчас важно делиться информацией со своими ближайшими партнерами и союзниками для обеспечения безопасности нашего региона и делать все возможное, чтобы предотвратить дальнейшее усугубления кризиса вблизи Украины. ”Эстония и Финляндия как государства-члены Европейского союза играют важную роль в формировании внешней политики и политики безопасности ЕС. Сейчас это особенно актуально, так как от наших решений может зависеть все будущее евро-атлантической структуры безопасности”, — сказал Михкельсон.