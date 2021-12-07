Эстонские депутаты обсудят с президентом Финляндии вопросы безопасности в регионе(17)
Сегодня делегация комиссии Рийгикогу по иностранным делам посетит Финляндию и встретится с президентом Саули Ниинистё. Стороны обсудят вопросы безопасности в регионе.
По словам председателя комиссии Марко Михкельсона, именно сейчас важно делиться информацией со своими ближайшими партнерами и союзниками для обеспечения безопасности нашего региона и делать все возможное, чтобы предотвратить дальнейшее усугубления кризиса вблизи Украины. ”Эстония и Финляндия как государства-члены Европейского союза играют важную роль в формировании внешней политики и политики безопасности ЕС. Сейчас это особенно актуально, так как от наших решений может зависеть все будущее евро-атлантической структуры безопасности”, — сказал Михкельсон.
Также делегация встретится с представителями Института внешней политики Финляндии, а также посетит Центр передового опыта по борьбе с гибридными угрозами и посольство Эстонии.
В среду утром комиссия посредством видеомоста встретится с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто.
В делегацию входят председатель комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон и члены комиссии Райво Тамм, Индрек Саар, Майлис Репс, Хенн Пыллуаас и Руубен Каалеп.