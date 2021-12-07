Боец UFC признался в двоеженстве

”Тяжело без семьи. Когда у тебя жены, семья, к этому привыкаешь, тяжело без этого. Да, у меня две жены. Две жены и шестеро детей. В принципе, нормально, уже привык. Поначалу были свои испытания, но сейчас все нормально. Уехал, например, от второй жены, иду к первой. Уехал от первой, иду ко второй. День там, день там”, — сказал Жумагулов.