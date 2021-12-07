Коронавирус: опасность будущих пандемий и мутация Omicron
Вариант Омикрон, по-видимому, может находить лазейки в иммунной системе, и вероятность повторного заражения им вдвое выше, чем у предыдущих вариантов, будущие пандемии будут хуже ковида, считает одна из создательниц вакцины AstraZeneca.
Будущие пандемии могут оказаться смертоноснее, чем нынешняя, предупредила одна из создателей вакцины Oxford-AstraZeneca и призвала выделять деньги на подготовку к ним.
Профессор Сара Гилберт также предупредила, что существующие вакцины, возможно, окажутся менее эффективными против нового варианта "Омикрон", и предложила гражданам проявлять осторожность, пока новый вариант не будет лучше изучен.
"Этот кризис явно не последний. По правде говоря, следующий вирус может быть хуже. Он может быть более заразным, более смертоносным или и тем, и другим, — считает Гилберт. — Те знания, которые нам удалось приобрести, не должны быть утеряны".
Говоря о варианте "Омикрон", Гилберт сказала, что его шиповидный белок содержит мутации, которые, как известно, увеличивают способность вируса к распространению.
Однако, по ее словам, в новом варианте есть и другие изменения, которые могут означать, что антитела, выработанные вакцинами или заражением другими вариантами ковида, могут быть менее эффективными против "Омикрона".
Но, даже если вакцина не так эффективно предотвращает легкую форму ковида, это не означает автоматически, что она хуже защищает от тяжелой формы заболевания и/или смерти.
Профессор не исключает, что в будущем будет разработана универсальная прививка от гриппа.
Сара Гилберт, удостоенная звания дамы в честь дня рождения королевы в начале этого года, начала разработку вакцины от коронавируса в начале 2020 года, когда Covid-19 впервые появился в Китае.
Сегодня вакцина Oxford-AstraZeneca наиболее широко применяется во всем мире, ее дозы отправлены в более чем 170 стран.
"Омикрон" может обходить иммунную защиту
Первые реальные данные, указывающие, что "Омикрон" может находить лазейки в иммунной системе, были опубликованы учеными из Южной Африки.
Ученые зафиксировали рост числа людей, заразившихся ковидом несколько раз.
Работа ученых (которую еще не рецензировали другие врачи) — это первый и довольно общий анализ особенностей нового варианта, который распространяется все быстрее, и, по оценкам ученых, скоро вытеснит вариант Дельта и станет основным источником заражений.
"Омикрон" обнаружен более чем в 30 странах мира. И пока непонятно, насколько высока вероятность заразиться новым вариантом теми, кто уже ранее переболел ковидом.
Ученые проанализировали почти 36 тысяч подозреваемых повторных инфекций в Южной Африке, чтобы найти какие-либо изменения в показателях повторного заражения (дважды или больше) на протяжении всей пандемии.
Они установили, что во время вспышек вариантов Бета и Дельта резкого увеличения риска повторного заражения не наблюдалось несмотря на то, что лабораторные исследования показали, что эти варианты могут обойти иммунную защиту.
Однако сейчас налицо всплеск повторного заражения. Ученые не тестировали каждого пациента непосредственно на "Омикрон", но предполагают, что именно он ответственен за всплеск повторных заражений, поскольку по времени они совпали с появлением нового варианта.
По оценкам исследователей, вероятность повторного заражения у "Омикрона" в два раза выше, чем у более ранних вариантов.
Однако пока неясно, насколько ослабление иммунитета является фактором в новом всплеске, и насколько велика вероятность того, что это может вызвать рост заражений другими вариантами вируса.
Кроме того, приходится учитывать и то, что в Южной Африке высок процент зараженных ВИЧ, подавляющего иммунную систему, что также затрудняет интерпретацию результатов для остального мира.
Ожидается, что лабораторные исследования, показывающие, насколько успешно антитела атакуют "Омикрон", дадут результаты на следующей неделе.