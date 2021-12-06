С нового года плата за место в домах престарелых вырастет(91)
С нового года цены в большинстве домов по уходу вырастут на 50-100 евро в месяц. Всему виной — растущие цены за отопление, электроэнергию и продукты питания. Но главным камнем преткновения всё же стала низкая заработная плата попечителей, пишет rus.err.
Сегодня зарплата опекуна составляет от 800 до 1000 евро брутто. Руководители домов по уходу отмечают, что при нынешних условиях найти рабочую силу для такой эмоционально и физически сложной работы практически невозможно.
Руководители домов попечения также отметили, что оплата места могла бы делиться между клиентом, местным самоуправлением и государством. Это предложение сегодня рассматривается Министерством социальных дел.
Однако, пока решения нет, многие люди вынуждены оставлять свои рабочие места для оказания патронажных услуг своим пожилым родственникам.