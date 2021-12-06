В Эстонии готовятся к очередным крупным учениям с участием союзников и резервистов

В них примет участие около 16 000 человек: военнослужащие срочной службы, резервисты, члены Кайтселийта, союзники и кадровые военные. Целью маневров является проверка боеготовности и оценка международного взаимодействия при реагировании на различные угрозы.

”Отличительной чертой грядущих учений станет акцент на региональное сотрудничество. Мы хотим отработать совместные действия с многонациональной дивизией НАТО ”Север” и коллегами из Латвии, — пояснил командующий Силами обороны генерал-лейтенант Мартин Херем. — Почти каждый второй участник учений будет вызван из резерва, им предстоит сыграть ключевую роль в достижении боеготовности”.

В следующем году основными аттестуемыми в ходе учений подразделениями станут 2-я пехотная бригада и Центр стратегической коммуникации Командования киберобороны. Маневры охватят Юг Эстонии и Свеер Латвии.

”Мы сосредоточим усилия на оценке 2-й пехотной бригады и всей структуры управления от отделения и до оборонительных округов”, — добавил Херем.

В учениях ”Еж-2022” примут участие 1-я и 2-я пехотные бригады, а также подразделения Службы тыла, военно-воздушных и военно-морских сил, Командования киберобороны, военной полиции и Сил специальных операций. Кроме того, список участников пополнят военнослужащие союзников и стран-партнеров.

”Еж” — название крупнейших военных маневров, которые проводятся каждые три-четыре года вместо привычных итоговых учений ”Весенний шторм”. До этого они проходили в 2008, 2015 и 2018 году.