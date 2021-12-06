Министерство образования представит во вторник в Рийгикогу план действий по переводу школ на эстонский

Согласно плану, разработанному министерством образования, предусмотрены переходные периоды, в течение которых объем обучения на эстонском языке в русских школах будет увеличен сначала до 40%, затем — до 60% и к 2035 году — до 75%.

Представленный план предполагает как дополнительное обучение учителей в русских школах, так и выделение дополнительных средств эстонским школам, чтобы они нашли специалистов для обучения детей с другим языком обучения.

План не был согласован с коалиционными партнёрами, правительству его представят только на этой или будущей неделе.

По мнению местных самоуправлений, с которыми этот план также не был согласован, им следовало бы предоставить возможность участия в подготовке специалистов.

План перевода русских школ на эстоноязычное обучение к 2035 году будет представлен во вторник, 7 декабря, на заседании парламентской комиссии по культуре.