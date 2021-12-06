CNN: США задумались о санкциях против окружения Путина и России для предотвращения вторжения на Украину. Включая самые жесткие

По данным телеканала, возможный пакет новых мер включает в себя санкции против ближайшего окружения президента России Владимира Путина, российских банков, суверенного долга страны и производителей энергии, а также отключение России от международной платежной системы SWIFT, пишет "Дождь".

По словам источников CNN, окончательное решение о новых санкциях еще не принято. Администрация президента США Джо Байдена ведет переговоры с европейскими партнерами, многие из которых имеют тесные экономические отношения с Россией, в надежде на координацию действий, говорится в материале.

Также обсуждаются санкции против ”ведущих российских олигархов”, рассчитанные на ограничение их поездок и закрытие доступа к американским банковским системам.

Высокопоставленный чиновник администрации США назвал новый пакет мер ”чертовски агрессивным”. По его словам, в случае вторжения в Украину США и Европа введут против России худшие экономические санкции, когда-либо вводившиеся против стран, не считая Ирана и Северной Кореи.

В то же время, по словам высокопоставленного американского чиновника, есть опасения, что Россия ”попытается отомстить” в ответ на такие меры путем сдерживания энергопроизводства.

Комментарий Дмитрия Пескова

Публикации о том, что США могут наложить санкции на приближенных президента России Владимира Путина и отключить Россию от SWIFT из-за возможного «вторжения» на Украину, продолжают линию «информационной истерики». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Скорее, это не новости, а продолжение информационной истерики, которую мы в эти дни наблюдаем в СМИ», — сказал он, отвечая на вопрос о том, могут ли эти сообщения повлиять на переговоры Путина с американским коллегой Джо Байденом 7 декабря.