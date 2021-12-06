ФОТО | На улице Поска появилась новая таллиннская достопримечательность

Как отметил вице-мэр Таллинна Владимир Свет, при реконструкции улицы Поска учитывалось, что она расположена в районе, представляющем культурно-историческую ценность.

”Помимо потребностей участников дорожного движения и ожиданий жителей, большое внимание было уделено сохранению культурно-исторического наследия. Одним из наиболее ярких примеров, несомненно, является электрический столб, которому более 90 лет. Прямой необходимости оставить его на реконструированной улице не было, однако благодаря сотрудничеству между городом и предприятием Elektrilevi им можно будет любоваться и в дальнейшем, — пояснил Свет. — Наша история и культурное наследие состоят из мелких, но важных деталей, и их сохранение необходимо во имя исторической памяти”.

”В Кадриорге с удовольствием проводят время как горожане, так и гости столицы, поэтому особенно радует, что на улице Поска появилась еще одна достопримечательность, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм. — Этой осенью возле исторического столба была установлена информационная табличка, и теперь каждый желающий сможет узнать, почему этот объект является особенным”.

Таллиннская городская электростанция установила железобетонный электрический столб на улице Поска в 1928-1929 годах. Это единственный сохранившийся до наших дней электрический столб того времени. До последнего десятилетия прошлого века подобный столб с пустотелой конструкцией находился и на пересечении улиц Койдула и Поска. Реновация железобетонного электрического столба и открытие информационной таблички являются частью проекта Elektrilevi по сохранению исторического наследия, приуроченного к празднованию столетия энергосистемы Эстонии в 2023 году.

Председатель правления Elektrilevi Михкель Хярм отметил, что, хотя электричество сегодня воспринимается словно право человека, исторический столб напоминает о том, что так было не всегда. На самом деле электричество в наших домах — результат усилий большого числа людей на протяжении десятилетий.