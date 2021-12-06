Съезды, наезды... Зимние условия существенно увеличили размеры ущерба автомобилям и потребность в техпомощи

”В основном речь идет о съездах с дороги или наездах сзади, когда на льду тормозной путь становится длиннее. В целом ряде случаев машины врезались в здания или ворота, а это значит, что даже во дворе и на небольшой скорости на скользкой дороге нужно быть крайне осторожным”, — сказал руководитель группы по рассмотрению ущерба транспортных средств PZU Kindlustus Теэт Ярв.

По словам Ярва, на выходных и сегодня утром автопомощь требовалась более чем вдвое чаще, чем обычно. ”Помимо просьб помочь с застрявшими в снегу машинами, несколько раз требовалась помощь при заводе, спрос на которую с приходом морозов постоянно растет”, — отметил Ярв.

Ярв напомнил, что при движении в любой ситуации скорость необходимо выбирать в соответствии с погодными и дорожными условиями и держать достаточную дистанцию.

”Помимо использования зимних шин, автомобиль должен быть готов к зиме и в других аспектах: в машине должны быть хорошие скребок для льда и щетка, передние и задние дворники должны работать эффективно, а в бачок омывателя лобового стекла должна быть залита зимняя жидкость. Отдельную опасность представляют ”самоходные сугробы”, когда из-за снега на стеклах поле зрения водителя ограничено или в некоторых направлениях вообще отсутствует. Перед поездкой заснеженный автомобиль необходимо очистить, особенно тщательно — переднее и заднее стекла, боковые стекла и зеркала”, — добавил Ярв.