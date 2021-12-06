ЧП и криминал
06.12.2021, 17:20

Полиция нашла объявленного в розыск известного эстонского певца

 (25)
ФОТО: Priit Simson
Сегодня в 16.23 полиция попросила помощи в поисках 60-летнего известного эстонского певца Хенри Лакса.

В 17.09 полиция сообщила, что Хенри Лакс нашелся. С ним всё в порядке.

Оставить комментарий Читать комментарии (25)