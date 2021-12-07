Бывший тренер сборной Эстонии по футболу возглавил клуб высшей лиги

Карел Воолайд с 2019 по 2020 год был главным тренером сборной Эстонии. Так же Карел работал тренером в различных юношеских сборных Эстонии, помимо этого он работал тренером в "Нымме Калью" и помощником тренера во "Флоре".

До этого тренером "Пайде" был Заховайко, под руководством которого команда добились лучшего результата в истории клуба, завоевав серебряные медали чемпионата Эстонии 2020. Заховайко сообщил о то, что покидает команду за несколько туров до окончания нынешнего сезона 2021.

"Я благодарен Вейко Вескимяэ, президенту городской команды "Пайде", и руководству, которые предоставили мне возможность стать главным тренером", — сказал Воолайд. "Для меня большая честь начать работать в клубе, который всегда занимал особое место в моем сердце и уже сегодня является одним из ведущих клубов Эстонии." — добавил новый главный тренер "Пайде".

"Конечно, не секрет, что мы хотим в какой-то момент завоевать первый в истории "Пайде" чемпионский титул, и мы идем к этому шаг за шагом. Мы считаем, что Карел, как амбициозный тренер, имеет все необходимые предпосылки и достаточную закалку на международном уровне, чтобы реализовать эти цели", — добавил президент клуба Вейко Вескимяэ.