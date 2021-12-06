06.12.2021, 14:47
ГРАФИК | Только не падайте в обморок! Завтра стоимость электричества превысит 1000 евро за мегаватт-час(264)
Foto: Taavi Sepp
Оказывается, что сегодняшний скачок цен на электроэнергию — далеко не предел и уже завтра стоимость электричества пробьет очередной потолок, на этот раз в 1000 евро за мегаватт-час.
Как пояснил пресс-секретарь Eesti Energia Прийт Лутс, стоимость электричества меняется каждый час для тех клиентов, у которых выбран биржевой пакет.
Смотрите график!
О том, имеете ли вы право на компенсацию расходов, связанных с ростом цен на электричество, читайте ЗДЕСЬ.
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