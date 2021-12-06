Circle K: цены на топливо в ближайшее время станут еще ниже

При установлении розничной цены на топливо сети заправочных станций исходят как из закупочной цены топлива, так и из государственных налогов и местной конкуренции.

Менеджер по ценовой политике Circle K Eesti Индрек Сассь подтвердил, что в случае снижения цен на мировом рынке, они тоже готовы сразу же понизить цены.

Он отметил, что на эстонский рынок изменение в цене приходит с 7-10-дневной задержкой — в первую очередь, в связи с имеющимся на заправках запасом бензина.

Сассь говорит, что этот год был годом рекордных розничных цен, что было вызвано ростом цен на мировом рынке и выполнением требований по биотопливу. Кроме того, оказывает влияние и акциз на бензин, который в Эстонии самый высокий среди стран Балтии. Обязательство переходить на бензин с летним давлением пара также повышает цену.

Однако в ближайшее время цены на эстонских заправках понизятся еще больше, исходя из ситуации на мировом рынке, говорит Сассь.