ИССЛЕДОВАНИЕ | У 41% жителей Эстонии счета растут быстрее, чем доходы(7)
Согласно проходившему в 24 европейских странах ежегодному опросу Intrum, 41% жителей Эстонии заявили, что рост счетов отрицательно сказывается на их общем благосостоянии, и что счета растут быстрее, чем их доходы. Однако по сравнению со средним европейским уровнем способность жителей Эстонии оплачивать счета вовремя оказалась выше, а процент заработной платы, оставшейся после оплаты счетов, больше.
Ежегодный опрос Intrum, проводимый в 24 европейских странах, продемонстрировал, что вызванный Covid-19 кризис окажет долгосрочное влияние на способность европейских потребителей управлять своими финансами. Согласно результатам опроса, 41% жителей Эстонии утверждают, что рост счетов отрицательно сказывается на их общем благополучии. Однако доля беспокоящихся об этом эстонских потребителей остается стабильной с 2020 года, тогда как в Латвии и Литве она увеличилась. Тем не менее, 41% жителей Эстонии говорят, что счета растут быстрее, чем их доходы, а это на 8% больше, чем в 2020 году.
Растущая инфляция сказывается на финансовом благополучии
По мере ускорения восстановления рост инфляции в Европе ухудшает финансовое положение ряда потребителей. Влиянием инфляции на свое финансовое благополучие обеспокоены 69% европейцев. Этот показатель возрастает до 79% в Южной Европе и до 76% в Восточной Европе по сравнению с Центральной и Северной Европой, где аналогичный показатель составляет 65%. Многие отметили, что им будет сложно справиться со значительным ростом цен. У 22% респондентов после оплаты счетов оставалось менее 20% зарплаты.
Исследование Intrum показывает, что по мере роста инфляции 12% жителей Эстонии (по сравнению со средним показателем по Европе в 23%) говорят, что после оплаты счетов у них остается менее 10% дохода, и вероятно, многим будет трудно приспособиться к общему росту цен. Особенно уязвимы в Эстонии домохозяйства с совокупным ежемесячным доходом ниже 600 евро. Представители каждого четвертого (24%) такого домохозяйства заявляют, что после оплаты счетов у них остается не более 10% дохода. 35% жителей страны сообщили, что после того, как они оплатили все счета (включая арендную плату, ипотеку, коммунальные услуги и любые выплаты по кредиту либо кредитной карте), у них все еще остается свыше 50% месячной зарплаты. В среднем по Европе то же самое сообщили всего 16% респондентов.
Пропущенные платежи
Каждый шестой житель Эстонии указал, что за последние 12 месяцев хоть раз не оплатил вовремя счет, что почти вдвое меньше, чем в среднем по Европе. В контексте влияния Covid-19 на ситуацию с занятостью в Эстонии, исследование Intrum показало, что данный показатель увеличился до 27% среди тех, кто потерял доход, и до 25% среди тех, кто был отправлен в неоплачиваемый отпуск. Это свидетельствует о том, что меры по смягчению экономических последствий пандемии не оказали существенного влияния на платежное поведение. Однако в Эстонии доля потребителей, пропустивших хотя бы один платеж, значительно меньше, чем в среднем по Европе (30%), и не увеличивалась с 2020 года.
Основная причина неоплаты счетов – забывчивость и нехватка средств (42%). В то время как забывчивость среди жителей Эстонии снизилась (в 2020 году забывших оплатить хоть один счет было 59%), нехватка денег несколько усугубилась (в 2020 году достаточных средств для оплаты счетов не имели 39%). Некоторые (16%) сталкивались с техническими проблемами, из-за которых не могли выполнить оплату вовремя (по сравнению с 11% в 2020 году). Упущенный доход из-за Covid-19 стал причиной пропущенных платежей для 8%. Неспособность работодателя выплачивать заработную плату во время пандемии повлияла на платежную дисциплину 6% потребителей Эстонии.
Из всех жителей Эстонии, которые за последние двенадцать месяцев не оплатили вовремя более одного счета, 70% описывают это как разовое событие (по сравнению со средним европейским показателем 56%), а 30% - как событие регулярное (44% в среднем по Европе).
«В Intrum мы ежедневно общаемся с более чем 250 000 должников. Наша важнейшая задача – найти хорошее и надежное решение для всех сторон. Как видно из опроса этого года, некоторые потребители за последний год оказались в тяжелом финансовом положении и не всегда могли оплачивать счета вовремя. Мы видели, что пандемия усугубила существующее неравенство, и это также проявляется в исследовании. Мы советуем потребителям как можно раньше обращаться за помощью для решения любых финансовых проблем», - сказала Илва Валейка, исполнительный директор в странах Балтии Intrum, ведущей европейской компании, оказывающей услуги кредитного администрирования.
Европейский отчет о платежеспособности потребителей 2021 – это инструмент, позволяющий лучше понять повседневную жизнь европейских потребителей, их расходы и способность ежемесячно управлять семейными финансами. Отчет основан на исследовании, которое проводится входящей в концерн Financial Times компанией Longitude в 24 странах Европы. В опросе 2021 года приняли участие 24 012 потребителей. Опросы проходили с 21 июля по 26 августа 2021 года.