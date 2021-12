КАРТА | ТОП 10 самых ровных дорог, построенных в Эстонии в нынешнем году

1. Вильянди — Рынгу маантеэ (км 7–22,1), Verston OÜ

2. Выру — Куйгатси — Тырва маантеэ (км 49,7 — 57), AS TREF

3. Тарту — Йыгева — Аравете маантеэ (км 18,9 — 32), Tariston AS

4. Таллинн — Тарту — Выру — Лухамаа маантеэ (км 207,7 — 217,6), KMG OÜ

5. Мудисте — Сууре-Яани — Вяндра маантеэ (км 0 — 7,6), Tariston AS

6. Пылва– Реола маантеэ (км 30,5 — 37,1), генеральный подрядчик AS YIT Eesti, укладывающая асфальт фирма KMG OÜ

7. Таллинн — Нарва маантеэ (км 192,5 — 196,1), генеральный подрядчик OÜ Viamer Grupp, укладывающая асфальт фирма KMG OÜ

8. Пярну-Яагупи — Каали маантеэ (км 7,4 — 22,7), генеральный подрядчик AS YIT Eesti, укладывающая асфальт фирма KMG OÜ

9. Валга — Уулу маантеэ (км 10 — 24,7), AS TREV-2 Grupp

10. Пярну — Тори маантеэ (км 16,8 — 21,1), AS TREF Nord