КАРТА | ТОП 10 самых ровных дорог, построенных в Эстонии в нынешнем году

По словам Ромета Рауна, руководителя проектов в Техноцентре дорог, предприятие измеряет качество новых и реконструированных дорог в Эстонии с помощью специального оборудования, и ровность определяется в соответствии с международной методикой IRI (International Roughness Index). ”Всего в этом году ровность дорожного покрытия была измерена почти на 150 участках дорог по всей Эстонии”, — сказал Раун.

”Самым ровным среди построенных в этом году оказался участок государственного шоссе Вильянди-Рынгу, точнее 7-22 километры реконструированного участка Нымме-Мустла, где индекс ровности составил 0,65. Учитывая протяжённость участка дороги и равномерно стабильный уровень, это очень достойный результат”, — поделился Раун.

”Необычность результатов этого года ещё и в том, что, как оказалось, почти все десять самых ровных дорог были построены в Южной Эстонии, где в этом году выполнен большой объём дорожных работ. В целом это хорошо для всей страны — качественные и ровные дороги проходят по всей Эстонии, что, безусловно, будет способствовать региональному развитию”, — добавил Раун.

”В этом году дорога, построенная Verston OÜ, лишь немного опередила другие. Занявшие в ТОП 10 места со второго по десятое дороги распределились с минимальным интервалом при точности измерений до одного знака после запятой. Наилучший результат достигается, когда весь процесс, от планирования до надзора, хорошо продуман. Результаты измерений показывают, что дорожные строители Эстонии выполняют свою работу очень стабильно, и, во всех отношениях, на очень хорошем уровне”, — сказал руководитель проектов Техноцентра дорог.

Последние два года премия за самую ровную дорогу присуждалась AS Trev-2 Grupp, которое и в этом году вошло в рейтинге в десятку лучших за реконструкцию участка шоссе Валга-Уулу. В этом году в ТОП 10 вошло также KMG OÜ, построившее четыре из десяти самых ровных дорог.

ТОП 10 самых ровных новых дорог 2021: