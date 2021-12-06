Ласнамяэсцы смогут проголосовать за идеи народного бюджета в Lasnamäe Centrum

”Жители Ласнамяэ активно подавали свои идеи на голосование народного бюджета. Экспертная комиссия отобрала в финальный раунд 15 идей, реализация которых представляется возможной и выполнима в рамках народного бюджета в финансовом плане. Теперь настало время голосовать. Чтобы и те люди, которые не слишком уверенно чувствуют себя онлайн, смогли проголосовать, я приглашаю жителей Ласнамяэ ознакомиться с идеями и проголосовать за те из них, которые понравятся вам больше всего в стенах Lasnamäe Centrum”, — сказала исполняющая обязанности старейшины района Ласнамяэ Ану Аус.

Прошедшие на этап голосования идеи предлагают благоустроить пляж Иру, развивать местный парк Катлери, привести в порядок ведущую к озеру Паэ лестницу, разбить в районе фруктовый или даже ботанический сад. Также люди хотят добавить в городское пространство больше скамеек, общественных туалетов, добавить фонтаны, влагостойкие розетки и общедоступные музыкальные инструменты. Также уделяется внимание детским площадкам и спортивным объектам: жители хотят видеть в районе новые уличные тренажерные залы, спортивные площадки и трассу для игры в диск-гольф. К сферам культуры и городского пространства также можно отнести идеи о создании в Ласнамяэ народной библиотеки и галереи уличного искусства.

Временный пункт для голосования открыт в торговом центре Lasnamäe Centrum (Мустакиви теэ, 13) 8 и 9 декабря с 11 до 18 часов. С собой необходимо взять удостоверяющий личность документ. Каждый участник голосования может проголосовать не более чем за две понравившиеся ему идеи, однако нельзя отдать два голоса одной и той же идее.

Голосование по идеям народного бюджета Таллинна продлится с 29 ноября по 12 декабря 2021 года. В голосовании может принять участие любой человек в возрасте 14 лет и старше. Для голосования по идеям в Ласнамяэ место жительства человека по данным регистра народонаселения находится в Ласнамяэ. Набравшая больше всего голосов идея получит финансирование, и ее станут претворять в жизнь в следующем году.

Параллельно с Lasnamäe Centrum, электронное голосование также проходит на сайте taotlen.tallinn.ee, где необходимо предварительно авторизоваться с помощью ID-карты, mobiil-ID, smart-ID или в качестве иностранного пользователя. Для голосования в бумажном виде также можно посетить бюро обслуживания Таллиннской городской канцелярии (площадь Вабадузе, 7) или управу района Ласнамяэ (ул. Палласти, 54) в рабочие часы.