Сербский обидчик "Калева/Крамо" скончался в 32 года
Сербский баскетболист греческого АЕКа Стеван Еловац умер после инсульта в возрасте 32 лет. Об этом сообщается в твиттере команды.
По информации источника, инцидент произошел во время тренировки АЕКа 14 ноября. Форвард потерял сознание и его доставили в больницу. Известно, что игрок занимался по индивидуальной программе, так как восстанавливался после травмы голеностопа. На прошлой неделе, по просьбе семьи игрока, Еловаца доставили в Сербию, где он скончался в реанимации.
Серб за свою карьеру успел поиграть за 13 клубов. В годы выступления за российский "Нижний Новгород" в сезоне-2017/2018 в матче против таллиннского "Калев/Крамо" игрок установил рекорд Единой лиги ВТБ, набрав 49 очков.
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