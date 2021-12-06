Полиция и прокуратура закрыли действовавший в даркнете "наркоунивермаг"

Суд признал виновными руководителей и работников "э-универгамага", снабжавших Эстонию наркотиками. В результате работы правоохранительных органов сейчас в Эстонии нет ни одного крупномасштабного продавца наркотиков в даркнете.

С 2019 года Центральная криминальная полиция и государственная прокуратура провели в Эстонии шесть уголовных делопроизводств, связанных с распространением наркотиков в даркнете. В результате этих делопроизводств прокуратура предъявила обвинения 14 лицам. Последнее из этих уголовных дел прокуратура отправила в суд в октябре, когда было предъявлено обвинение 42-летнему гражданину Латвии Евгенийсу (Евгению), постоянно проживающему в Испании. В даркнете он известен как Teslaboy и Valhalla, в даркнете же он нашел необходимых для работы "наркоунивермага" партнеров из Эстонии, которые под его руководством выстроили промежуточные склады и которых он снабжал наркотиками. Согласно подозрению, Евгений получил криминального дохода более чем на один миллион евро.

Под руководством гражданина Латвии в Эстонии действовало три "наркоунивермага". Они действовали в разных сферах, и каждая новая группа начинала свою деятельность после того, как полиция и прокуратура прикрывали деятельность предыдущей действующей группы. Основатели „наркоунивермагов” признаны виновными, и их руководителям назначены в качестве наказания тюремные заключения сроками в 8-13 лет, в отношении четырех признанных виновными лиц решение суда еще не вступило в силу.

В рамках вступивших в силу решений суда нашло подтверждение то, что оборот наркотиков в месяц составлял в "наркоунивермаге" даркнета примерно 200 000 евро. В ходе нескольких обысков у трех групп изъяли примерно 80 кг наркотических веществ, наличные деньги, а также стартовый пистолет. По приблизительным оценкам, оборот запрещенных веществ составил в денежном эквиваленте более одного миллиона евро. В рамках этих уголовных дел решением суда был конфискован криминальный доход, в том числе и биткойны, на сумму более 400 000 евро.