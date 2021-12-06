В Отепя пришлось спасать не только провалившуюся под лед собаку, но и отправившихся ей на помощь мужчину и спасателя

Когда на место происшествия прибыли спасатели-добровольцы из Пука, то на расстоянии 20 метров от берега в воде была уже не только провалившаяся под лед собака, но и отправившийся ей на помощь хозяин.

Спасатель-доброволец, опираясь на лестницу, добрался до мужчины и протянул ему спасательный круг, но в ходе операции по спасению внезапно сам провалился пол лед.

Тогда уже на место прибыли спасатели из Тырва в специальной экипировке и с помощью плавучего средства доставили на берег обоих человек и собаку живыми и невредимыми. Пострадавшие отправились домой согреваться.

Спасатели напоминают, что лед водоемов еще не достаточно крепкий, чтобы выходить на него. Чтобы предотвратить несчастные случаи, домашних животных вблизи водоемов нужно держать на поводке, а в случае чего не бросаться на помощь самому, а дождаться спасателей.