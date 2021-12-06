ТАБЛИЦА | Пот, бактерии и моча. Вода в десятках бассейнов Эстонии оказалась слишком грязной

Департамент здоровья несколько раз в год проводит в бассейных выборочные проверки. Последний раз это произошло в октябре-начале ноября, когда были проверены 89 бассейнов. Вода в почти трети из них не соответствовала нормам.

Это означает, что в бассейне было слишком мало или слишком много хлора, либо слишком много нитрат-ионов, что в свою очередь указывает на наличие органических веществ: пота, частичек кожи, волос, мочи, фекалий и микроорганизмов. В некоторых местах было слишком много бактериальных колоний, то есть имело место нарушение pH-баланса.

Смотрите, как обстоят дела в бассейне, в который ходите вы!