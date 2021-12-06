За сутки в Эстонии выявлен 301 случай заражения коронавирусом, умерли два человека

По состоянию на утро 6 декабря в больнице находятся 240 зараженных коронавирусом пациентов. Из них 202 нуждается в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 155, или 76,7%, не вакцинированы и 47, или 23,3%, с завершенным курсом вакцинации.

За сутки в больницах открыли 14 новых историй болезни. Умерло двое зараженных коронавирусом, оба не были вакцинированы: 87-летняя женщина и 98-летняя женщина.

За последние сутки проанализировали 4 240 результатов теста, из которых 301 оказался положительным. Из получивших положительный тест 206 не были вакцинированы и 95 с завершенным курсом вакцинации.

За сутки ввели 839 доз вакцины, из них новых вакцинаций начали 191. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получил 195 451 человек. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 59,7%.

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