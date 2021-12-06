Кылварт снял мораторий на повышение зарплат в Таллиннской мэрии

"Мы решили, что в следующем году необходимо поднять зарплаты практически во всей городской системе. В системе образования это 7-8%, молодежные работники 10%, работники культуры около 8% и практически в каждом учреждении — начиная с зоопарка и заканчивая Ботаническим садом. Получат повышение зарплат и чиновники, прежде всего специалисты, инженеры, эксперты, потому что частный сектор сейчас просто перекупает наших специалистов и мы перестаем быть конкурентоспособными на рынке труда", — сказал Кылварт в понедельник в передаче "Кофе+" на телеканале ETV+, комментируя бюджет столицы на следующий год.

Он также дал отрицательный ответ на вопрос ведущего, сохранится ли действовавший последние два года мораторий на повышение зарплат в мэрии.

"Это решение горсобрания. Мэрия сама не может поднять себе зарплату. Мы два года отказывались от повышения зарплат. Я не считаю, что в ситуации, когда везде повышаются зарплаты, нужно по-прежнему отказываться от повышения зарплат. Насколько оно будет большим, решит горсобрание", — сказал мэр Таллинна.

По состоянию на 1 апреля 2021 года, основная зарплата Михаила Кылварта составляла 6100 евро и была самой высокой среди глав местных