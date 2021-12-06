Врач-инфекционист: не стоит пренебрегать бустерной дозой
Врач-инфекционист Ида-Вируской центральной больницы Наталия Никитина отмечает, что бустерной дозой вакцины от COVID-19 пренебрегать не стоит.
”Несмотря на то, что показатели заболеваемости коронавирусом и количество госпитализируемых с более тяжелым течением болезни по всей Эстонии продолжают заметно снижаться, стоит помнить, что и в прошлом году были периоды, когда показатели заболеваемости активно шли на спад, но после этого последовали еще более масштабные вспышки заражения, так что нам следует критически оценивать данные о снижении заболеваемости и не спешить с ослаблением ограничений и не откладывать вакцинацию на потом”, — констатирует доктор Наталия Никитина.
Бустерная доза вакцины дает лучшую защиту и предотвращает тяжелое протекание болезни и попадание под кислородную маску.
Если человек прошел полный курс вакцинации препаратами Pfizer/BioNTech или Moderna, то бустерную дозу вакцины следует сделать через шесть месяцев. Для препаратов Janssen или AstraZeneca действует пятимесячный перерыв между второй и третьей дозой. По словам доктора Никитиной, вакцинированный человек не защищен от заболевания на сто процентов, но в случае заражения перенесет болезнь намного легче.
Новый штамм ”омикрон” заставляет нас быть наготове
По словам доктора Никитиной, учитывая факт, что в Европе все чаще фиксируются случаи заражения новым штаммом коронавируса ”омикрон”, мы более пристально следим за ситуацией, чтобы быть подготовленными к приему пациентов, нуждающихся в госпитализации. ”Заранее скоординированные предупредительные меры помогают лучше справляться с наплывом пациентов”, — добавляет она.
Переболеть или вакцинироваться?
К сожалению, бытует мнение, что самый верный способ защититься от коронавируса в долгосрочной перспективе — переболеть и получить натуральные антитела. ”Ковид — новое заболевание с непредсказуемыми последствиями, которые зачастую наносят тяжелый вред здоровью человека. Не могу никак согласиться с мнением, что лучше переболеть, чем вакцинироваться, поскольку никто не знает заранее, как у него будет протекать болезнь. Стоит помнить, что ковид может вызвать серьезные побочные эффекты, например, полную потерю обоняния, что, несомненно, гораздо опаснее, чем температура, головная боль и слабость после вакцины. Многие переболевшие нуждаются в длительном восстановительном лечении, которое может длиться месяцами”, — сообщает доктор Никитина.
В конце декабря начинаем вакцинацию детей от пяти лет
Экспертная комиссия по иммунопрофилактики Эстонии разрешила начать иммунизацию детей в возрасте от пяти лет. Служба инфекционного контроля Ида-Вируской центральной больницы сообщает, что во второй половине декабря в Эстонию придет специальная партия вакцины Pfizer/BioNTech, предназначенной для детей этой возрастной группы. ”Как только мы получим партию вакцины, наши центры вакцинации будут готовы начать иммунизацию детей подходящего возраста”, — говорит Наталия Никитина и добавляет, что вакцина для детей этой возрастной группы будет более слабой концентрации.