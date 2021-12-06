Новое пособие: таллиннским школьникам к 1 сентября будут выплачивать по 50 евро

"Со следующего года мы также будем выплачивать новую форму пособия — пособие к началу учебного года [в размере] 50 евро на каждого ученика, т.е. к 1 сентября уже будет новая форма поддержки. Сейчас это действует только для первоклассников — 320 евро, а со следующего года в дополнение к этому каждый ученик сможет получать 50 евро, и мы надеемся в следующий период повысить эту сумму до 100 евро", — сказал Кылварт.