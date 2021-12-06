В ВОЗ рассказали, как протекает COVID-19 при омикрон-штамме

Ранее ВОЗ сообщила, что новый штамм пока не вызвал ни одной смерти.

"Первоначальные данные свидетельствуют, что люди, заразившиеся "омикроном", как правило, переносят болезнь легче, но говорить об этом пока очень рано", — сказала Ван Керкхове в эфире CBS.

Она пояснила, что это может быть вызвано ранними стадиями заражения пациентов.

"Может пройти несколько недель, прежде чем мы действительно поймем, у скольких из этих лиц (заразившихся новым штаммом. — Прим. ред.) разовьется тяжелое заболевание", — отметила эксперт.

При этом она предупредила, что даже при легком течении болезни возможен рост числа госпитализаций. "Им (госпитализированным. — Прим. ред.) будет необходимо лечение в отделении интенсивной терапии, и некоторые из них умрут", — предположила представитель ВОЗ.

Ван Керкхове считает, что большее число госпитализаций может обернуться ростом смертности. "Мы не хотим, чтобы это произошло на фоне и без того сложной ситуации с распространением "дельты" по всему миру", — заключила эксперт, подчеркнув важность мер по борьбе с распространением инфекции.