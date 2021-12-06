Теперь на русском! Калькулятор компенсации расходов на электроэнергию поможет рассчитать размер пособия

”С помощью калькулятора семьи могут, указав свой доход, определить, имеют ли они право на пособие”, — сказал министр государственного управления Яак Ааб. ”Первостепенная цель компенсации состоит в том, чтобы поддержать при оплате счетов малообеспеченные домохозяйства как наиболее уязвимую целевую группу, чтобы нагрузка на эти семьи не увеличивалась в и без того сложный период распространения коронавируса”.

Целевая группа — это семьи, чистый доход которых ниже относительной черты бедности, составляя 673 евро на человека в домохозяйстве. На каждого последующего члена домохозяйства, которому исполнилось 14 лет, такая же сумма имеет коэффициент 0,5, а на детей до 14 лет — коэффициент 0,3.

Калькулятор относительной черты бедности и компенсации цен на энергию доступен ЗДЕСЬ.

Скоро можно будет ходатайствовать о компенсации через местные самоуправления. ”Подготовка правовых актов находится на завершающей стадии. В данный момент мы занимаемся разработкой среды для подачи заявок, и в течение нескольких недель в местных самоуправлениях выяснится время начала приема ходатайств и организационные подробности”, — пояснил Ааб.

Семьям будет возмещено 80% общей стоимости энергии, указанной в счетах и превышающей 120 евр /МВтч за электроэнергию, 49 евро/МВтч за газ (4,9 с/кВтч) за газ и 78 евро/МВтч (7,8 с/кВтч) за центральное теплоснабжение с сентября (задним числом) по март.

В октябре Правительство Республики одобрило предложение министра государственного управления о поддержке малообеспеченных семей для смягчения последствий роста цен на энергию. Компенсация будет покрыта за счет доходов Европейского союза от торговли выбросами парниковых газов, предназначенной для целей климатической политики, и, как ожидается, составит до 37 миллионов евро.

В зависимости от тарифов на энергию, количества заявок и размера предоставленной компенсации на основе данных, в феврале 2022 года на основании имеющихся на тот момент данных будет принято решение о том, можно ли будет продолжить выплату компенсаций в апреле и мае.