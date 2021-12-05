Россия победила Хорватию и впервые с 2006-го выиграла Кубок Дэвиса(5)
В финале главного мужского командного теннисного турнира Кубок Дэвиса сборная России обыграла Хорватию.
В двух одиночных матчах Андрей Рублев и Даниил Медведев не отдали своим соперникам ни сета, поэтому парная встреча, которая ничего не решала с турнирной точки зрения, не проводилась.
Это третья победа России в шести финалах Кубка Дэвиса. Предыдущие были в 2002-м и 2006-м.
В связи с антидопинговыми санкциями в адрес российского спорта команда выступала на турнире как сборная Федерации тенниса России.
Кубок Дэвиса
Мадрид, Испания
25 ноября – 5 декабря 2021
Крытые корты, хард
Финал
Россия – Хорватия – 2:0
Андрей Рублев (Россия) – Борна Гойо (Хорватия)
6:4|7:6
Даниил Медведев (Россия) – Марин Чилич (Хорватия)
7:6|6:2
Аслан Карацев (Россия) / Андрей Рублев (Россия) – Никола Мектич (Хорватия) / Мате Павич (Хорватия)
отменен