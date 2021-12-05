Компания Трампа привлекла $1 млрд инвестиций на новую соцсеть. Но инвесторов не раскрывает

В субботу Trump Media & Technology Group вместе со своим партнером Digital World Acquisition объявила, что получили миллиард долларов от группы различных институциональных инвесторов, не раскрывая подробностей. По некоторым данным, весь проект теперь оценивается в 4 миллиарда долларов.

"Миллиард долларов посылает важный сигнал технологическим гигантам, что цензуре и политической дискриминации пора положить конец", — заявил бывший президент США.

Компания Trump Media & Technology Group намерена запустить соцсеть Truth Social в начале следующего года.

"Твиттер" и "Фейсбук" заблокировали Трампа после штурма Капитолия в январе, заявляя, что бывший президент спровоцировал беспорядки и может сделать это вновь.

Трамп дает отпор тирании

"По мере расширения нашего баланса Trump Media & Technology Group займет более сильную позицию, чтобы дать отпор тирании техногигантов", — заявил Трамп.

Трамп объявил о планах запуска Truth Social ранее в этом году, заявив, что она позволит общаться "без дискриминации на основе политической идеологии".

Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше.

По данным Рейтер, многие фирмы с Уолл-стрит пренебрегли возможностью инвестировать в новый проект бывшего президента. Однако его поддержали некоторые хедж-фонды, семейные инвестиционные компании и состоятельные частные лица.

Это подчеркивает способность бывшего президента привлекать мощную финансовую поддержку, несмотря на критику его правления.

Трамп был забанен в основных социальных сетях, после того как 6 января его сторонники штурмом взяли здание Капитолия в Вашингтоне. Это произошло после того, как Трамп заявил о крупных нарушениях на президентских выборах в прошлом году, не предоставив однако доказательств.

На момент блокировки у него было 89 миллионов подписчиков в "Твиттере", 33 миллиона в "Фейсбуке" и 24,5 миллиона — в "Инстаграме", сообщается на сайте Trump Media & Technology Group.