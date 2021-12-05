Таллинн завалило снегом. Для разрешения ситуации срочно созвана рабочая группа

Вице-мэр Свет подтвердил, что к сегодняшнему утру в столице выпало столько же снега, как в декабре и январе прошлого года, то есть не менее 35 сантиметров, однако местами снежный покров достигает полуметра. ”На сегодняшний день мы увеличили количество снегоуборочной техники на дорогах столицы, сейчас работает почти 150 единиц техники, в том числе, снегоуборочные машины, трактора, снегопогрузчики и техника для вывоза снега, — сказал Свет. — Снегоуборочные работы ведутся в бесперебойном режиме, но у договорных партнеров возникают трудности со своевременной уборкой снега, особенно с тротуаров. С учетом большого объема осадков, это объяснимо, однако город не намерен мириться со сложившейся ситуацией, поэтому особое внимание мы обращаем на уборку тротуаров, а также остановок общественного транспорта. По ночам начнется вывоз снега — в первую очередь из тех мест, где сугробы могут мешать движению транспорта. Несмотря на то, что синоптики обещают продолжение снегопада, мы приложим все усилия, чтобы к завтрашнему утру город был убран”.