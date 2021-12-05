В Эстонии выявили пробы с подозрением на "омикрон"

В одном случае речь идет о человеке, приехавшем в Эстонию из Дубая, в другом — о человеке прилетевшем из Южной Африки через Франкфурт.

По сообщению Департамента здоровья, в тестах была выявлена свойственная штамму ”омикрон” мутация в s-белке, однако окончательный ответ будет получен после секвенирования проб. Департамент связался с обоими заболевшими, картографировал их путь и близкие контакты. Оба пациента вакцинированы.

Пациент из ЮАР прибыл в Эстонию 1 декабря через Франкфурт (рейсами LH573 и LH882 ), симптомы коронавируса появились через день. Департамент рекомендует всем пассажирам упомянутых рейсов следить за своим здоровьем и пройти тестирование.

Пациент из Дубая прибыл в Эстонию 2 декабря, но поскольку это был не линейный или чартерный рейс, то близких контактов с пассажирами у него не было. Легкие симптомы возникли в день прибытия.

Департамент напоминает, что с 1 декабря: прибывающие из зоны риска по ”омикрону”, т. е. из Южно-Африканской Республики (ЮАР), Ботсваны, Малави, Лесото, Свазиленда (Эсватини), Намибии, Мозамбика, Зимбабве, Египта и Турции, должны немедленно пройти ПЦР-тестирование по въезде в Эстонию.

Те, кто откажется от тестирования, должны будут остаться в самоизоляции на 10 дней. В самоизоляции должны оставаться также не вакцинированные против COVID-19 и не болевшие им люди. Они могут сократить срок самоизоляции с помощью двух тестов. Вакцинированные и болевшие COVID-19 люди должны оставаться в самоизоляции, пока не выяснится, что результат теста отрицателен.

По прибытии из страны, не входящей в зону риска по ”омикрону”, также настоятельно рекомендуется сделать ПЦР-тест. Для всех возвращающихся из поездки жителей Эстонии ПЦР-тестирование бесплатно.