ФОТОГАЛЕРЕЯ | "Левадия" стала чемпионом Эстонии по футболу

В заключительном туре чемпионата "Левадии" надо было набрать одно очко в матче с ближайшим преследователем, чтобы стать чемпионом Эстонии.

"Флору", которая является чемпионом страны двух последних лет, для третьего титула подряд наоборот устраивала только победа. В главном матче всего сезона "Флоре" не смог помочь лучший бомбардир, Рауно Саппинена, который получил травму во время тренировки.

Обеим командам пришлось бороться не только друг с другом, но и со снегом, который шел всю игру. Несмотря на холод и сильный снегопад, на трибунах собралось более 1023 человек, которые увидели 4 забитых мяча. Причем "Флора" сравняла счет на последней компенсированной минуте. Благодаря ничьей, "Левадия" стала чемпионом Эстонии впервые с 2014 года.

Таким образом после окончания сезона итоговая тройка выглядит так: первое место заняла "Левадия", второе у прошлого чемпиона "Флоры" и третье снова у "Пайде".