Польша сообщила о задержании в Балтийском море российского судна с пьяной командой на борту

В публикации говорится, что корабль свернул с курса на порт, а экипаж не отвечал на попытки пограничников связаться с ними. Когда последние смогли попасть на борт, выяснилось, что в крови капитана концентрация алкоголя составляла 1 промилле, у двух других членов экипажа — 1,5 промилле.

Российское торговое судно Ruslana (у компании ”Трансфлот” из Санкт-Петербурга есть одноименное судно) двигалось курсом прямо на пляж курорта Собешево примерно в 10 км восточнее Гданьска. Корабль шел со скоростью 11 узлов вне фарватера. Морская поисково-спасательная служба направила к Ruslana спасательное судно Wind, пишет польский ”Морской портал”. Оно пыталось установить радиосвязь с командой Ruslana и подавало звуковые сигналы.

”Рано утром (около 6:00 по мск) российский корабль, вышедший из Клайпеды, в последний момент избежал выхода на мель”, — сообщил ”Морской портал”. По информации портала, примерно в километре от пляжа корабль сделал крутой поворот на 180 градусов и зашел на якорную стоянку в в порту Гданьска.