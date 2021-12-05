В Нымме нашли труп женщины с признаками насилия

Утром пятницы полиция получила сообщение, что в Таллинне в районе Нымме найдено тело женщины с признаками насилия. Полиция выяснила, что с убийством женщины связаны двое ее знакомых. B субботу вечером в качестве подозреваемых в преступлении были задержаны 42-летний мужчина и 25-летняя женщина.

Сообщение о найденном в Нымме на тропе здоровья теле поступило полиции 3 декабря примерно в 7 часов утра. Былo установлено, что погибшая — женщина 46 лет. По словам руководителя службы по борьбе с преступлениями против личности криминального бюро Пыхьяской префектуры Хиско Вареса, полицейские сразу же приступили к расследованию и к утру субботы удалось установить личность погибшей и то, что с ее смертью могут быть связаны двое ее знакомых.

"Мы собрали достаточно информации и доказательств, чтобы в субботу вечером задержать подозреваемых. Процессуальные действия еще в начальной стадии и в ближайшее время подозреваемые дадут показания, после чего выяснятся их точные мотивы. По имеющейся сейчас информации мы можем подтвердить, что убийство было тяжким следствием ссоры, которая возникла между сторонами, и подозреваемые и убитая женщина были знакомы", — пояснил Варес.

Прокуратура планирует взять подозреваемых под стражу. Уголовное делопроизводство начали по статье 113 Пенитенциарного кодекса. В качестве наказания законом предусмотрено тюремное заключение на срок от шести до пятнадцати лет.

Той же ночью, примерно в 3 часа, полиция получила вызов в тот же район в связи с дракой. "Полицейские отреагировали на вызов и задержали одного мужчину к качестве подозреваемого в грубом нарушении общественного порядка. Эти два события между собой не cвязаны", - подтвердил Хиско Варес.