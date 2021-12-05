ВИДЕО | В результате извержения вулкана в Индонезии погибли 13 человек

”Сегодня были обнаружены тела еще 12 погибших”, — сказал чиновник. Накануне была подтверждена гибель одного местного жителя, несколько десятков человек поступили в больницы с ожогами, полученными в результате выброса горящей лавы. Несколько домов серьезно пострадали.

По словам местных жителей, многим не удалось спастись из-за того, что система раннего оповещения не сработала.

Усиление активности вулкана Семеру было зарегистрировано в субботу примерно в 15:20. Семеру является самой высокой вершиной на острове Ява, его предыдущее извержение произошло в январе нынешнего года, тогда никто из местных жителей не пострадал.

Предыдущее извержение вулкана в Индонезии произошло в начале марта. На индонезийском острове Суматра проснулся вулкан Синабунг. Было зафиксировано более десятка извержений. Облако пыли поднялись на высоту до 5 км.