Почему невозможно дозвониться? Сколько стоит пациент? Почему отказывают в анализах и направлениях? Взгляд изнутри: чем заняты семейные врачи

В список семейного врача может входить 1200–2000 пациентов.

Если в список внесено 2001–2400 пациентов, вместе с семейным врачом должен работать еще минимум один медработник с квалификацией врача.

Оптимальным считается список из 1600 пациентов.

В 2020 году самый длинный список семейного врача составил 2800 пациентов, самый короткий — менее 500 (в малонаселенных пунктах).

За восемь лет количество списков семейных врачей прибавилось только в Харьюмаа. Сократилось больше всего в Ида-Вирумаа.

Найти семейного врача для всех списков пациентов не всегда получается. Кандидата подбирает Департамент здоровья путем открытого конкурса. Если врач не выбран, назначается временная замена. Например, в 2019 году было проведено 38 конкурсов, но только для 13 списков были выбраны новые врачи. Нередко конкурсы проваливаются именно в Харьюском уезде.

Каждый семейный врач может назначить себе краткосрочную (до трех месяцев) или долгосрочную (до трех лет) замену. Заменять врача может специалист с квалификацией семейного врача или врач-резидент. На практике же врачи берут себе замену и на более долгий срок.

Часть зарплаты семейному врачу назначается за количество пациентов:

Пациенты до 3-х лет — до 10,39 евро в месяц;

Пациенты 3–7 лет — до 7,63 евро в месяц;

Пациенты 7–49 лет — до 4,51 евро в месяц;

Пациенты 50–69 лет — до 6,40 евро в месяц;

Пациенты от 70 лет — до 7,82 евро в месяц;

Как правило, больше половины этих денег уходит на зарплату персоналу и одноразовые расходные материалы. За эти деньги врач должен оказывать услуги пациенту согласно конкретному перечню.