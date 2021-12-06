Цены на отопление выросли. Холодная зима влетит жителям Эстонии в копеечку(191)
Фирма Utilitas сообщила печальную новость: цены на тепло в некоторых районах Таллинна, а также Маарду и Рапла вырастут. Департамент конкуренции утвердил новые предельно допустимые тарифы. Utilitas уверяет, что рост цен на тепло вызван исключительно большим ростом цен на природный газ. Однако в Эстонии есть уголки, где платят намного больше, чем в столице. Почему же некоторые фирмы не меняли тарифы на тепло аж с 2011 года, а другие повышают цены чуть ли не каждый квартал? Разбирается "МК-Эстония".
С декабря этого года энергоконцерн Utilitas повысил цену за тепло в некоторых районах Таллинна с 50,14 евро за мегаватт-час до 83 евро за мегаватт-час, то есть рост цен составил 65,5 процента.
”Цены вырастут в 1,6 раза. В Рапла тарифы на центральное отопление тоже повысятся из-за использования природного газа, но заметно меньше, процентов на 15. Сегодня мы находимся в ситуации, в которой зимние пиковые нагрузки приходится покрывать за счет импортируемого природного газа и, увы, цены на него влияют на сегодняшнее повышение цен”, — пояснил руководитель предприятий центрального отопления Utilitas Роберт Китт.
В сетевом регионе Рапла цена вырастет с нынешних 63,2 евро за мегаватт-час до 72,34 евро за мегаватт-час, что составляет рост цен на 14,5 процента.
В Хаапсалу, Кярдла, Кейла, Йыгева и Валга сохранятся нынешние цены.
Надежда на теплую зиму
По словам руководителя Tallinna Soojus Райнера Вакра, новую цену за отопление клиенты Tallinna Soojus и Utilitas почувствуют только при более высоких минусовых температурах.
”В Таллинне газ используют только в очень холодные дни. В основном для отопления используют всевозможные отходы и древесную щепу”, — пояснял недавно Вакра в СМИ.
По его словам, новая цена для потребителей тепла в Таллинне может быть в январе, и только в том случае, если будут сильные морозы, и необходимо будет запустить газовые котельные.
”Повышение предельной цены не всегда означает, что за тепло придется платить так дорого, — отметил Вакра. — Например, в последние месяцы этой зимы предельная цена была выше той, которая была в счете для потребителя”.
Он добавил, что с годами ситуация значительно улучшилась, так, например, если в 2008 году все отопление было за счет газа, то теперь можно экономить на отоплении, используя газ только при пиковых нагрузках.
Вакра также считает, что государство должно пересмотреть меры поддержки в отношении планируемого в настоящее время повышения цен на энергоносители. Он подчеркнул, что, по его личному мнению, правительство должно делать больше, чтобы помочь зависящим от газа потребителям справиться с ростом цен, и мер поддержки для домохозяйств, живущих за чертой бедности, недостаточно.
”Это означает, что необходимо вмешательство государства, рост цен был настолько быстрым, что для многих он может стать буквально разрушительным”, — сказал он.
Любопытно, но в сентябре Вакра говорил, что для потребителей тепла в Таллинне цены в ближайшие месяцы повышаться не будут. В понедельник, 1 ноября, управляющая тепловыми сетями Tallinna Soojus фирма Utilitas объявила, что Департамент конкуренции утвердил новую максимальную цену в Таллинне в 83 евро, что на 65,5% выше, чем раньше.
Если Utilitas использует газ для отопления в основном при высокой нагрузке и холодной погоде, то у предприятия Adven, предлагающего централизованное теплоснабжение, в некоторых районах Таллинна, Костивере и Вяндра есть котельные, которые работают только на природном газе. Потребителей в этих районах могут ждать более высокие цены.
”Есть станции, в которых в зоне центрального отопления используется древесная щепа как источник возобновляемой энергии. Там у нас по-прежнему применяется природный газ [только] для покрытия зимних пиковых нагрузок, и рост цен там составит 10–15%. Но есть и такие районы, в которых используется только газ, и там рост цен заметный — почти в два раза. Если раньше было где-то 85–90 евро [за мегаватт-час], то новые цены могут быть около 150 евро и даже несколько выше”, — прокомментировал ситуацию для ”Актуальной камеры” и. о. исполнительного директора Adven в странах Балтии Райво Мелсас.
В декабре с новыми тарифами столкнутся до 300 квартирных товариществ, которые являются клиентами Adven.
Согласуй, не согласуй…
Портал ERR уже отмечал, что Департамент конкуренции вынужден удовлетворять все заявки на повышение предельных тарифов на центральное отопление для котельных, частично или полностью работающих на природном газе. Антимонопольное ведомство намерено пересмотреть тарифы в сторону понижения сразу после снижения цен на газ, однако эксперты не ожидают, что это произойдет в нынешний отопительный сезон.
По словам директора Департамента конкуренции Мярта Отса, рост цен больше всего повлияет на крупнейшую зону центрального отопления в стране — Таллинн. Работающих исключительно на природном газе тепловых станций осталось очень мало, однако теплоэлектроцентрали, на которых удельный вес газа в используемом топливе составляет 5–20%, обращаются в антимонопольное ведомство с ходатайствами об утверждении новых тарифов.
Отс отметил, что в зонах центрального отопления, в которых в основном используется древесная щепа, рост тарифов будет относительно умеренным — на 10–20%.
По словам Отса, департамент удовлетворяет все заявки на повышение тарифов.
”Мы ничего не можем поделать. Если у предприятия такой высокий удельный вес природного газа, то мы должны удовлетворять. Но я могу точно сказать, что мы будем очень внимательно следить за ценой на природный газ. Если она упадет, то сразу надо понизить и цену для потребителей”, — сказал он.
Впрочем, эксперты в один голос утверждают, что в текущий отопительный сезон цены на природный газ не снизятся.
Как сообщила нашей газете пресс-секретарь Департамента конкуренции Маарья Уулитс, они должны как-то уравновешивать интересы как предпринимателей, так и потребителей.
”Так как клиенты не могут выбрать альтернативный источник тепла, то фирма, которая занимается центральным отоплением в конкретном регионе, находится в положении монополиста, — отметила она. — Чтобы потребитель был уверен, что расходы на отопление обоснованы, Департамент конкуренции должен согласовывать все цены. И вместе с ходатайством о повышении цены предприниматели всегда должны предоставлять аргументированные обоснования роста тарифов. Мы очень основательно контролируем эти данные и разъяснения, при необходимости мы можем потребовать дополнительную информацию. Также сотрудники департамента могут прийти в котельную и посмотреть, что и как там происходит. И согласование происходит, только если цена обоснована”.
По ее словам, цена на отопление зависит, в первую очередь, от объема продаж и используемого сырья. Чем меньше объем, тем может быть выше цена в данном регионе, и наоборот. Если тепло производят на 100% из сланцевого масла или природного газа, то его стоимость будет заметно выше, по сравнению с теплом, получаемым от сжигания щепы или торфа.
”Поэтому-то цены в разных регионах — разные, — объясняет Уулитс. — На стоимость тепла влияют и другие факторы: эффективные показатели производительности и распределения, а также другие компоненты. Не стоит забывать и про обоснованную прибыль предприятия”.
На вопрос, почему же некоторые предприятия уже 10 лет не повышают цены, а иные подают ходатайства каждый год, а то и несколько раз в год, она отвечает: ”А нет ограничений по количеству и частоте ходатайств”.
”Например, если изменились цены на топливо и закупаемое тепло, то можно менять и тарифы на отопление, поскольку цены должны как можно точнее отражать ситуацию на рынке”, — говорит Уулитс.
Что же касается тех, кто годами не повышает цены, то она отмечает: значит, они искали и нашли возможности для снижения расходов. И смогли держать тарифы на стабильном уровне. Например, делали инвестиции, которые, с одной стороны, повышают цены, но, с другой стороны, в долгосрочной перспективе помогают избежать потерь и сохраняют тарифы на прежнем уровне.