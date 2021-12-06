Цены на отопление выросли. Холодная зима влетит жителям Эстонии в копеечку

Вакра также считает, что государство должно пересмотреть меры поддержки в отношении планируемого в настоящее время повышения цен на энергоносители. Он подчеркнул, что, по его личному мнению, правительство должно делать больше, чтобы помочь зависящим от газа потребителям справиться с ростом цен, и мер поддержки для домохозяйств, живущих за чертой бедности, недостаточно.

Он добавил, что с годами ситуация значительно улучшилась, так, например, если в 2008 году все отопление было за счет газа, то теперь можно экономить на отоплении, используя газ только при пиковых нагрузках.

”Повышение предельной цены не всегда означает, что за тепло придется платить так дорого, — отметил Вакра. — Например, в последние месяцы этой зимы предельная цена была выше той, которая была в счете для потребителя”.

По его словам, новая цена для потребителей тепла в Таллинне может быть в январе, и только в том случае, если будут сильные морозы, и необходимо будет запустить газовые котельные.

”В Таллинне газ используют только в очень холодные дни. В основном для отопления используют всевозможные отходы и древесную щепу”, — пояснял недавно Вакра в СМИ.

В сетевом регионе Рапла цена вырастет с нынешних 63,2 евро за мегаватт-час до 72,34 евро за мегаватт-час, что составляет рост цен на 14,5 процента.

”Цены вырастут в 1,6 раза. В Рапла тарифы на центральное отопление тоже повысятся из-за использования природного газа, но заметно меньше, процентов на 15. Сегодня мы находимся в ситуации, в которой зимние пиковые нагрузки приходится покрывать за счет импортируемого природного газа и, увы, цены на него влияют на сегодняшнее повышение цен”, — пояснил руководитель предприятий центрального отопления Utilitas Роберт Китт.

С декабря этого года энергоконцерн Utilitas повысил цену за тепло в некоторых районах Таллинна с 50,14 евро за мегаватт-час до 83 евро за мегаватт-час, то есть рост цен составил 65,5 процента.

”Это означает, что необходимо вмешательство государства, рост цен был настолько быстрым, что для многих он может стать буквально разрушительным”, — сказал он.

Любопытно, но в сентябре Вакра говорил, что для потребителей тепла в Таллинне цены в ближайшие месяцы повышаться не будут. В понедельник, 1 ноября, управляющая тепловыми сетями Tallinna Soojus фирма Utilitas объявила, что Департамент конкуренции утвердил новую максимальную цену в Таллинне в 83 евро, что на 65,5% выше, чем раньше.

Если Utilitas использует газ для отопления в основном при высокой нагрузке и холодной погоде, то у предприятия Adven, предлагающего централизованное теплоснабжение, в некоторых районах Таллинна, Костивере и Вяндра есть котельные, которые работают только на природном газе. Потребителей в этих районах могут ждать более высокие цены.

”Есть станции, в которых в зоне центрального отопления используется древесная щепа как источник возобновляемой энергии. Там у нас по-прежнему применяется природный газ [только] для покрытия зимних пиковых нагрузок, и рост цен там составит 10–15%. Но есть и такие районы, в которых используется только газ, и там рост цен заметный — почти в два раза. Если раньше было где-то 85–90 евро [за мегаватт-час], то новые цены могут быть около 150 евро и даже несколько выше”, — прокомментировал ситуацию для ”Актуальной камеры” и. о. исполнительного директора Adven в странах Балтии Райво Мелсас.

В декабре с новыми тарифами столкнутся до 300 квартирных товариществ, которые являются клиентами Adven.

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