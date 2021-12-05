Оставление места ДТП может дорого обойтись водителю(5)
По словам исполнительного директора ФДС Марта Йессе, часто происходит так, что лицо, из-за которого произошел несчастный случай, связанный с парковкой, покидает место происшествия, но позднее сталкивается с проблемами. ”Очень часто несчастный случай попадает в поле обзора камеры видеонаблюдения или на месте происшествия находятся свидетели. Если второго водителя нет в автомобиле и нет возможности его дождаться, следует сообщить о случившемся своему страховому обществу и позвонить в Центр тревоги по номеру 112”, — сказал Йессе.
”Так или иначе нужно оформить несчастный случай на месте и сделать фотографии с места происшествия, так как в противном случае покидание места происшествия может повлечь за собой не только штраф от полиции, но и обратное требование от страховщика”, — пояснил Йессе.
Случаи, связанные с парковкой, составляют 39 процентов от всех случаев, связанных с дорожным страхованием, наезды сзади — 17 процентов, а столкновения на перекрестке — 14 процентов.
Исследование, проведенное If Kindlustus этим летом, показало, что 20 процентов лиц, из-за которых произошел несчастный случай, связанный с парковкой, покидают место происшествия.
”Многие люди, по всей видимости, еще не понимают, почему нужно регистрировать несчастный случай. Лицо, из-за которого произошел несчастный случай, связанный с парковкой, должно будет в следующем году заплатить за дорожное страхование на пару десятков евро больше, а лицо, покинувшее место происшествия, помимо этого должно будет покрыть из своего кармана также все ущербы. Общая сумма — с учетом выписанного полицией штрафа — может составить тысячи евро”, — пояснил руководитель группы, занимающейся вопросами, связанными с ущербами, наносимыми транспортным средствам, If Kindlustus Таави Круус.
Круус подчеркнул, что участникам несчастного случая, связанного с парковкой, не целесообразно заключать между собой финансовое соглашение. ”Если лицо, из-за которого произошел несчастный случай, предлагает, например, 100 евро, это явно слишком мало, так как даже небольшой ремонт на сегодняшний день стоит около 500 евро. Ни лицу, из-за которого произошел несчастный случай, ни пострадавшему лицу не выгодно заключать между собой соглашение. Целесообразно все же корректно зарегистрировать несчастный случай”, — сказал Круус.
По словам председателя правления Inges Kindlustus Вольдемара Вайно, несчастные случаи, связанные с парковкой, учащаются во время прохождения предрождественских шопинг-ралли в торговых центрах. ”Люди часто совершают следующую ошибку после наступления несчастного случая: оставляют свои контактные данные под дворником автомобиля пострадавшего лица и уезжают. Бывали случаи, когда транспортное средство пострадавшего лица было припарковано на долгий период, и записку размывало дождем, она оставалась незамеченной под снегом или ее уносило ветром”, — сказал Вайно.
”Если произошел наезд на другое транспортное средство или на какой-то другой предмет и собственника поврежденного транспортного средства или предмета нет на месте происшествия, следует позвонить по номеру 112, чтобы сообщить о случившемся”, — добавил Вайно.
Дорожное страхование — это обязательное страхование ответственности водителя транспортного средства, на основании которого возмещается ущерб, причиненный пострадавшему лицу тем лицом, поведение которого обусловило дорожно-транспортное происшествие. Если транспортное средство не используется, его можно оставить стоять без оформления дорожного страхования максимум на 12 месяцев с момента истечения срока действия последнего договора.
ФДС является держателем регистра дорожного страхования, гарантийным фондом дорожного страхования, бюро ”Зеленой карты” в Эстонии и страховой компанией, занимающейся принудительным страхованием тех транспортных средств, в отношении которых не заключен договор дорожного страхования. ФДС возмещает ущерб, причиненный транспортными средствами, которые не зарегистрированы, в отношении которых применяется принудительное страхование и которые не установлены. Также ФДС организует разрешение споров касательно дорожного страхования через примирительный орган, разрешающий споры, связанные с дорожным страхованием.